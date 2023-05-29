Під керівництвом жінки примусово роздавали пропагандистські газети

Служба безпеки України затримала в ході стабілізаційних заходів на звільненій Харківщині працівницю «Укрпошти», яка під час тимчасової окупації співпрацювала з росіянами та стала головою місцевого відділення окупаційної пошти, повідомили у понеділок, 29 травня, у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, 43-річна мешканка Ізюма, яка працювала в «Укрпошті», підтримала росіян після окупації міста. За співпрацю з росіянами їй запропонували стати очільницею окупаційної пошти.

«На знак подяки за таку "лояльність" гауляйтер Ізюмського району особисто запропонував їй очолити створене агресором місцеве відділення "Роспошти". На новій «посаді» зловмисниця виконувала завдання окупаційної адміністрації щодо поширення кремлівського режиму через засоби поштового зв’язку», – повідомили в СБУ.

У прес-службі СБУ зазначили, що жінка організувала розсилку пропагандистської преси Росії до місцевих мешканців. Серед газет, які розповсюджувала колаборантка – «Комсомольская правда» і «Харьков Z». Примірники російських газет також примусово роздавали прямо в поштовому відділенні, де головувала жінка. «У цих "виданнях" російські автори виправдовували збройну агресію РФ, дискредитували Сили оборони і закликали людей підтримати загарбників», – повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці зазначили, що після звільнення Ізюма українськими захисниками колаборантка змінила адресу проживання та номер телефону, намагаючись сховатись від правоохоронних органів. Проте її затримали та оголосили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність та взаємодія з окупаційною адміністрацією). Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує 12 років позбавлення волі.