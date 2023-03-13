Колаборант передавав росіянам інформацію про херсонських партизанів та їхні сім'ї

СБУ затримала на Вінниччині проросійського колаборанта, який допомагав окупантам на Херсонщині. Злочинець передавав росіянам інформацію про місцевих партизанів та їхні сім'ї, а також грабував місцевих мешканців за дозволом окупантів.

Про затримання колаборанта повідомили співробітники СБУ в понеділок, 13 березня. Мешканця Білозерського району Херсонщини затримали на території Вінницької області, куди він прибув під виглядом вимушеного переселенця. Чоловік планував нелегально втекти до невизнаного Придністров'я.

«За даними контррозвідки СБУ, зловмисник «здавав» каральним загонам рашистів місця перебування учасників руху опору та їхніх сімей. Насамперед ворога цікавили адреси помешкань українських бійців, які раніше брали участь в антитерористичній операції на сході України. За свою «лояльність» отримав від керівництва місцевої окупаційної адміністрації «особливий статус», який передбачав дозвіл на мародерство та вільне пересування районом», – повідомили у прес-службі СБУ.

На співпрацю з росіянами чоловік пішов добровільно, а частину награбованого в місцевих віддавав окупантам. Колаборант допомагав російським солдатам облаштовуватися в покинутих домівках та орієнтував на місцевості.

«За це він отримував паливно-мастильні матеріали, продукти харчування, медикаменти та надалі продавав їх односельцям, які вимушено залишалися в окупації. Частиною коштів чоловік ділився з окупантами», – повідомили у прес-службі Офісу Генерального прокурора.

Правоохоронці повідомили колаборанту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна. Зараз злочинця тримають під вартою.