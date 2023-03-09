Служба безпеки викрила російського агента, який на початку повномасштабного вторгнення приховано фотографував розташування та переміщення військових на сході. Найбільше зрадника цікавили координати позицій Сил оборони поблизу Сєвєродонецька. У прес-службі СБУ у четвер, 9 березня, зазначили, що за співпрацю росіяни пообіцяли автомобіль, який вони вкрали у місцевого жителя.

Зрадником виявився мешканець Сєвєродонецька Луганської області. «Отримати автівку зловмиснику так і не вдалось. Працівники СБУ та військові затримали ворожого поплічника у результаті спецоперації торік у березні. За матеріалами Служби безпеки, суд призначив йому 13 років позбавлення волі», – повідомили у прес-службі СБУ.

Представник розвідки окупантів на початку повномасштабного вторгнення завербував чоловіка. Для комунікації вони використовували анонімні месенджери.

Нагадаємо, що СБУ викрила трьох ворожих агентів, які стежили за центрами комплектування, шпигували за дислокацією Сил оборони та передавали ворогу інформацію про наслідки обстрілів. Чоловікам загрожує від восьми до дванадцяти років в'язниці.