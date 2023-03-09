За співпрацю з ворогом чоловікам загрожує від восьми до дванадцяти років в'язниці

Служба безпеки затримала трьох учасників агентурної мережі ФСБ, яка у різних регіонах України шпигувала за дислокацією Сил оборони та передавала окупантам інформацію про наслідки обстрілів критичної інфраструктури. У прес-службі СБУ у четвер, 9 березня, розповіли, що серед ворожих агентів був мешканець Києва, який намагався потрапити в один із центрів комплектування (колишній військкомат).

Наприкінці лютого СБУ викрила ще шість агентів з мережі ФСБ. «Наразі затримали ще трьох інформаторів ФСБ. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин. Серед фігурантів – мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва. Він отримав завдання від ФСБ – потрапити "під легендою" в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку», – повідомили в прес-службі СБУ.

За інформацією слідчих, агенти після початку повномасштабного вторгнення дистанційно комунікували із кадровими працівниками ФСБ. Один із затриманих співпрацював з росіянами, оскільки хотів отримати посаду в злочинній владі, якщо Росії вдалося б окупувати частину півдня.

Наразі чоловікам повідомили підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення зброї та розміщення ЗСУ. Їм загрожує від восьми до дванадцяти років ув'язнення. Для затриманих обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві затримали колишнього працівника СБУ, який після окупації частини Луганщини у 2014 році не перейшов на бік України. Чоловік вісім років переховувався від слідства.