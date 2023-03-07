ДБР повідомило, що дезертир обмежив територію свого пересування, щоб «загубитися» у великому місті

У Києві затримали колишнього працівника Служби безпеки України, який понад вісім років переховувався від слідства за фактом дезертирства, повідомило у вівторок, 7 березня, Державне бюро розслідувань.

Там пояснили, що у 2014 році після російського вторгнення до Луганської області він не виконав наказ керівництва щодо передислокації й залишився у тимчасово захопленому Алчевську. Через деякий час колишній правоохоронець виїхав із окупованої Луганщини на підконтрольну Україні територію.

Як стверджує ДБР, аби ухилитися від кримінальної відповідальності, він переховувався, обмеживши своє пересування навіть вулицею. У повідомленні зазначено, що дезертир вирішив, що у великому місті легше загубитись, і оселився у Києві, де його і затримали.

Під час обшуку за його місцем проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони та копії документів. Тепер його перевіряють на причетність до співпраці з представниками Росії та незаконними збройними формуваннями «ЛНР».

Колишньому працівнику СБУ повідомили про підозру в дезертирстві. Тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.