Франківський районний суд Львова ув'язнив на 5 років солдата за те, що той на місяць залишив військову частину. Військовий заявив, що покинув місце служби, бо посварився з дівчиною і напився.

Як вказаноу матеріалах справи, з 7 квітня 2022 року львів'янин Юрій Кінаш був зарахований до особового складу військової частини та призначений на посаду сапера-інженера саперного взводу. 4 червня солдат самовільно залишив військову частину та не з'являвся на місце служби до 6 липня.

6 липня Юрій Кінаш добровільно прийшов до головного управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Львові. А вже пізніше, під час судового розгляду цієї справи 12 серпня, він заявив, що «наміру покидати військову частину на зовсім у нього не було» .

«Підстава залишення ним військової частини була викликана тим, що він посварився з дівчиною , у зв`язку з чим випив, а тому не міг у нетверезому стані піти на службу. У вчиненому щиро розкаюється, просить суворо не карати, бажає повернутися до військової частини та продовжити службу», – вказано у судовому вироку.

Втім, на думку суду, прокурору вдалося довести, що Юрій Кінаш умисно, хоч і не назавжди, покинув місце служби. Водночас суд визнав пом'якшувальними обставинами те, що солдат добровільно прийшов до ДБР та сприяв слідству.

Стаття, за якою судили Юрія Кінаша, передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Суддя Франківського райсуду Василь Кузь на засіданні 12 сепрня призначив Кінашу 5 років ув'язнення.

Цей вирок набуде чинності, якщо Юрій Кінаш упродовж 30 днів не оскаржить його в суді.