Суд на Хмельниччині призначив п'ять років тюрми 21-річному чоловікові, який на початку лютого не повернувся на військову службу після відпустки. У суді чоловік розкаявся та запевнив, що після початку повномасштабної війни він би так ніколи не зробив. Також він пообіцяв у разі амністії піти на фронт. Суд визнав його винним у дезертирстві та призначив п'ять років тюрми.

Про вирок Шепетівського міськрайонного суду стало відомо у середу, 13 липня. Як йдеться у матеріалах справи, о 8:00 7 лютого 2022 року солдат не з’явився на службу до розташування військової частини після щорічної відпустки. Відтак обов’язки військової служби не виконував, а проводив час на власний розсуд.

«Під час судового розгляду справи своє ухилення від служби військовослужбовець пояснив тим, що має хворобливу пристрасть. Фактично через неї не повернувся до військової частини у визначений час. Запевнив, утім, що ніколи б так не вчинив під час воєнного стану й шкодує, що через злочин позбавлений можливості захищати Україну. Сказав, що у разі прийняття закону про амністію, стане на захист батьківщини», – йдеться у повідомленні Хмельницького апеляційного суду.

Суд врахував, що обвинувачений раніше судимий за кримінальні правопорушення у сфері зберігання психотропних речовин та обігу наркотичних засобів. Маючи не зняту і не погашену судимість, під час іспитового строку вчинив новий умисний тяжкий злочин, за місцем проходження військової служби характеризується негативно, має чотири стягнення.

Обставиною, яка пом'якшує йому покарання, суд визнав щире каяття, такою, що обтяжує, – рецидив злочинів.

Шепетівський міськрайонний суд визнав винним 21-річного пожежника військової частини у дезертирстві з метою ухилитися від військової служби. Йому призначили п'ять років ув’язнення. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.