Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок військовослужбовцю, який пошкодив та викрав техніку в військовій частині і втік зі служби, пише «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 7 травня.

Солдат служив за контрактом у військовій частині А1788 у Хмельницькому з 2017 року спочатку оператором. 1 серпня 2019 його призначили начальником радіостанції приймально-передавального радіоцентру загону спеціального радіозв’язку.

З матеріалів справи випливає, що з червня 2019 р. по квітень 2020 р., користуючись повноваження чергового по загону спеціального радіозв’язку, чоловік проникав до кузовів автомобілів марки «Урал», в яких знаходилось обладнання приймальних радіовузлів та обладнання радіостанції. Солдат викрадав комплектуючі та деталі окремих приладів і ЗІП-комплектів, після чого розбирав викрадену техніку, витягуючи з неї елементи, які могли мати цінність та містили в собі дорогоцінні метали (мікросхеми, транзистори, КМ конденсатори). Далі продавав деталі на радіоринку, а гроші витрачав на власні потреби.

У квітні 2020-го солдат перескочив паркан і покинув військову частину, не повідомляючи причин. Приблизно в цей час виявилося, що техніка несправна. В особистій шафі зниклого солдата знайшли частини до комплектуючих радіостанцій. Згодом він сам звернувся до Військової служби правопорядку і у всьому зізнався, бо розумів, що його все одно знайдуть. На суді солдат пояснив, що втік з військової частини після виявлення нестачі деталей, оскільки боявся, що його битимуть.

Солдат завдав військовій частині збитків на 960 тис. грн. Без вилучених деталей техніка перестала працювати.

Таким чином, за сукупністю злочинів суд призначив покарання — 5 роки і 3 місяці позбавлення волі. Також засуджений має відшкодувати 960 тисяч гривень військовій частині.