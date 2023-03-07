Мешканець Новомосковська сподівався отримати посаду в окупаційній владі

Контррозвідка Служби безпеки викрила мешканця Новомосковська Дніпропетровської області, який передавав росіянам інформацію про переміщення військових, координати торгових закладів, центральних площ та місць масового перебування людей. У прес-службі СБУ у вівторок, 7 березня, розповіли, що затриманий, коли передавав інформацію для окупантів, змінював назви об'єктів і позначав їх як військові.

Працівники СБУ затримали інформатора, коли той був вдома. «Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. За це агресор обіцяв своєму поплічнику гроші та «посаду» у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону», – повідомили в прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, що чоловік постійно спілкувався з представником російської спецслужби, з яким познайомився в соцмережах. Координати та фотографії він надсилав через месенджер. Правоохоронці провели обшук у домі затриманого й знайшли російську символіку, комп'ютери та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ворогом.

Наразі СБУ повідомила чоловікові про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що у лютому СБУ викрила на Дніпропетровщині агентів ФСБ, які готували диверсії та теракти. Зрадники шукали локації інженерних укріплень та навчальних центрів українських військових.