Російський агент працював у міській раді Очакова

Контррозвідка Служби безпеки в Очакові Миколаївської області затримала агента головного управління генерального штабу Росії. Він збирав розвіддані, щоб створити умови для окупації прибережних районів Миколаївської області. У прес-службі СБУ у вівторок, 7 березня, розповіли, що ворожий агент мав схилити до співпраці міську владу Очакова.

Окупант пропонував меру міста посаду, якщо Росія захопить Миколаївщину. «Мер проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів. Встановлено, що агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради», – повідомили в прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що після повномасштабного вторгнення російська воєнна розвідка почала давати вказівки посадовцю. Він перебував на постійному агентурному зв'язку з представником ГРУ Сергієм Колєсніковим, який є уродженцем України.

Джерела видання «Бабель» у правоохоронних органах зазначили, що затриманим виявився радник мера Едуард Шевченко. Раніше він командував 73 морським центром спецоперацій, має орден «За мужність» і є лицарем орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів. Крім цього, колишній військовий брав участь у боях за Слов'янськ, Краматорськ, Лисичанськ і Дебальцеве.

За інформацією СБУ, посадовець збирав інформацію про переміщення підрозділів Сил оборони, які захищають південні регіони. Він намагався дізнатися інформацію серед чиновників та колишніх військових, формував мережу інформаторів.

Слідчі провели обшуки вдома у чоловіка й знайшли телефон, який він використовував для листування з окупантами. Крім цього, виявили тепловізори, незареєстровану зброю та боєприпаси. Наразі СБУ повідомила посадовцю про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, що раніше контррозвідка СБУ викрила на Миколаївщині ще одного російського агента, який виявився інструктором з тактичної підготовки однієї з громадських організацій. Він шукав місця базування іноземного озброєння та складів з боєприпасами.