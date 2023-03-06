Двох уродженців Рівненщини звинуватили у державній зраді за перехід на бік Росії в 2014 році. Обоє чоловіків проходили службу в Криму, і в 2014 році після окупації Росією півострова вони перейшли на бік ворога. Відомо, що чоловіки отримали російські паспорти і наразі працюють на окупаційний режим.

Про завершення досудового розслідування у цих справа стало відомо в понеділок, 6 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Про одного з обвинувачених відомо, що це 34-річний уродженець селища Оржів Рівненського району. Він навчався у Академії військово-морських сил імені Нахімова, а після цього служив в одній з військових частин Севастополя.

Після окупації півострова російськими військами він перейшов на бік ворога. Чоловік вступив до військово-морського флоту ЗС РФ та отримав паспорт громадянина Росії.

Інший обвинувачений – 43-річний уродженець міста Корець, колишній заступник начальника загону Управління ДСНС України у Севастополі. «У тому ж 2014-ому він перейшов на службу до окупантів та був призначений на посаду начальника спецзагону ГУ МНС РФ по місту Севастополь. Обидва чоловіки проходять службу донині, діючи всупереч інтересам України і своїми знаннями, навичками та діями сприяють утриманню, посиленню і становленню окупаційної влади», – йдеться у повідомленні.

Обом військовим інкримінують порушення ч.1 ст. 111 ККУ (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Відомо, що заочне досудове розслідування у цій справі вже завершене, матеріали відправили до суду.