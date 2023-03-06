У разі затримання та доведення вини чоловікові загрожує 15 років тюрми

Мешканця Тернопільщини звинуватили у роботі на росіян в окупованому Бердянську. Слідство встановило, що 35-річний чоловік добровільно влаштувався працювати у створений загарбниками правоохоронний орган. Колаборант допомагав росіянам переслідувати проукраїнських громадян та проводив незаконні обшуки.

Як повідомила прес-служба прокуратури Тернопільщини, раніше 35-річний чоловік мешкав у Тернополі. Досі за документами він зареєстрований в цьому місті. Але перед початком повномасштабного вторгнення з наразі невідомих причин він переїхав до Бердянська, що у Запорізькій області.

Слідство встановило, що 17 травня 2022 року чоловік добровільно вступив до складу незаконного правоохоронного органу «управление внутренних дел по городу Бердянску и Бердянскому району». Разом із іншими колаборантами він допомагав переслідувати проукраїнських громадян.

«На посаді помічника оперуповноваженого відділу кримінальної поліції вищеназваного управління він здійснював опитування свідків, надсилав запити до лікувальних закладів, проводив незаконні обшуки і вилучення зброї у жителів Бердянська та виконував інші злочинні завдання окупаційної влади», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові заочно повідомили про підозру за ч.7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає від 12 до 15 років ув'язнення. Де саме перебуває фігурант розслідування, наразі у правоохоронних органах не повідомляють.