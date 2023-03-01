СБУ розповіла, що інструктор сам зголосився допомогти Росії у війні проти України

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного російського агента у результаті спецоперації в Миколаївській області. Ним виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій.

Як повідомила СБУ в середу, 1 березня, під прикриттям тренувань українських захисників агент збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону. Насамперед російська спецслужба ставила йому завдання виявити місця базування іноземного озброєння та складів з боєприпасами ЗСУ.

«Для збору відомостей він «в темну» використовував діючого українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику ФСБ. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для здійснення прицільних ракетних ударів по військових об’єктах нашої держави», – йдеться в повідомленні.

СБУ стверджує, що її контррозвідники спрацювали на випередження: своєчасно викрили російського агента, затримали його і тим самим запобігли передачі ворогу оборонної інформації.

За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на фсб і запропонував свою допомогу у війні проти України. Для комунікації з ворогом використовував анонімний месенджер. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором, зброю та боєприпаси.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд вже взяв його під варту. Крім того, вилучену в російського агента зброю відправили на експертизу.