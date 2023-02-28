Колаборанта затримали, під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину

Контррозвідка Служби безпеки затримала місцевого депутата на Харківщині, який наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі рашистів. Про це розповіли у прес-центрі СБУ.

Спільником ворогів виявився депутат Куп’янської районної ради, який раніше очолював міський відділ охорони здоров’я. Після захоплення райцентру він підтримав російських окупантів і добровільно запропонував їм свою допомогу в організації лікування поранених російських військових

За це його призначили «керівником відділу охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району РФ».

«На цій «посаді» він одразу віддав вказівку «переобладнати» українські лікарні під військові шпиталі рашистів. Екс-чиновник особисто розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань, у тому числі бойовиків терористичних організацій «Л/ДНР»», – розповіли в СБУ.

Після звільнення Куп’янська колаборант сподівався уникнути правосуддя і «загубитися» серед місцевих жителів. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

У чоловіка вилучено оригінали документів із доказами його злочинних розпоряджень на користь країни-агресора. Йому повідомлено про підозру ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.