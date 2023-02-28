На Харківщині місцевий депутат наказав переобладнати лікарні під госпіталі для окупантів
Контррозвідка Служби безпеки затримала місцевого депутата на Харківщині, який наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі рашистів. Про це розповіли у прес-центрі СБУ.
Спільником ворогів виявився депутат Куп’янської районної ради, який раніше очолював міський відділ охорони здоров’я. Після захоплення райцентру він підтримав російських окупантів і добровільно запропонував їм свою допомогу в організації лікування поранених російських військових
За це його призначили «керівником відділу охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району РФ».
«На цій «посаді» він одразу віддав вказівку «переобладнати» українські лікарні під військові шпиталі рашистів. Екс-чиновник особисто розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань, у тому числі бойовиків терористичних організацій «Л/ДНР»», – розповіли в СБУ.
Після звільнення Куп’янська колаборант сподівався уникнути правосуддя і «загубитися» серед місцевих жителів. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
У чоловіка вилучено оригінали документів із доказами його злочинних розпоряджень на користь країни-агресора. Йому повідомлено про підозру ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).
Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.