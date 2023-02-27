Помічник депутата здавав позиції ЗСУ та коригував ворожий вогонь

СБУ викрила та нейтралізувала осередок ФСБ, який працював на півдні України. Агентуру, яка коригувала ракетні удари та проводила підривну роботу на прифронтових ділянках Півдня, затримали в Одесі. Серед злочинців опинився помічник депутата невизнаного кримського парламенту та російський пропагандист, який працював на Russia Today.

Про знешкодження групи повідомили співробітники СБУ в понеділок, 27 лютого. За даними СБУ, агенти ФСБ дізнавалися розташування стратегічних об'єктів, а також коригували російські обстріли по інфраструктурі. «Зловмисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу нашої держави. Також вони коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону, у тому числі енергогенерувальних підприємствах», – повідомили в прес-службі СБУ.

Організатора викрили в ході розвідувальної операції. Ним виявився помічник депутата окупаційного кримського парламенту Костянтин Мальчіков, який жив в Одесі. Він регулярно їздив до Криму, де володіє базою відпочинку. «Під час однієї з таких поїздок до повномасштабного вторгнення його завербував кадровий співробітник ФСБ Костянтин Шилов. Саме за його завданням після 24 лютого минулого року російський агент намагався виявити локації українських підприємств на Одещині, які виготовляють оборонну продукцію для потреб ЗСУ», – розповіли в прес-службі СБУ.

Костянтин Мальчіков збирав дані про ЗСУ та передавав розвідувальну інформацію щодо російських обстрілів, коригуючи ракети окупантів. Розвідку він здійснював за допомогою анонімного Telegram-чату, де проросійські громадяни розповідали про українську військову техніку. «Отримані відомості організатор агентурної групи передавав своєму куратору через анонімні месенджери та чернетки в електронних скриньках російських поштових сервісів. Під час обшуків за місцем проживання зрадника правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами листування з агресором», – повідомили працівники Служби безпеки. Помічника кримського депутата затримали та оголосили про підозру в держзраді. Суд обрав Костянтину Мальчікову запобіжний захід – наразі його тримають під вартою.

Ще одним членом агентури в Одесі став проросійський блогер Олександр Сініцин, який втік з України до російської Рязані 2014 року. Він працював на пропагандистських каналах медіагрупи «Росбізнесконсалтинг» та кремлівському каналі Russia Today. «Він поширював фейки щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні та підтримував захоплення Криму. Після виїзду до Росії він створив пропагандистський Телеграм-канал «Типова Одеса», де продовжив поширювати деструктивний контент. Встановлено, що ворожий блогер був на прямому зв’язку з «одеським» агентом РФ, від якого отримував матеріали про події на півдні України та робив з них провокаційні публікації», – зазначили у прес-службі СБУ.