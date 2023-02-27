Зрадники добровільно погодились на співпрацю з окупантами

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у звільненому Херсоні. Серед затриманих – колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників, повідомили у прес-центрі СБУ.

Як розповіли у відомстві, після захоплення пенітенціарної установи він добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного рашистами «управління служби виконання покарань у Херсонській області». Перебуваючи на «посаді» він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці.

До потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства. Таким чином загарбники намагались виконати вказівку кремля щодо придушення руху опору в регіоні.

Ще одним колаборантом виявився очільник «відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення» колишньої російської тюрми. Зловмисник відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу. Інший зрадник – раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу «відділу охорони колонії». Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також колабораційній діяльності.