Також у своїх постах засуджений принижував національну честь та гідність українців

Галицький районний суд Львова визнав винним 44-річного уродженця Запоріжжя у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті, а також приниженні національної честі та гідності українців. Суд призначив йому три роки позбавлення волі. Про це в п'ятницю, 24 лютого, повідомли в Львівській обласній прокуратурі.

Прокурори в суді довели, що засуджений на своїй особистій сторінці у соціальній мережі Twitter публікував дописи із пропагандою неповноцінності громадян української національності у порівнянні з громадянами Російської Федерації. Також у своїх постах засуджений принижував національну честь та гідність української нації, її державність та суверенітет.

«За публічного обвинувачення прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова 44-річного уродженця Запоріжжя визнано винним в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, а також приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 161 КК України)», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівської області.

Галицький районний суд Львова призначив йому покарання – 3 роки позбавлення волі. Зазначимо, це максимальний термін за такі дії.