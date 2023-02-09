Один із дописів, поширений затриманим на власній сторінці у соцмережах

Правоохоронці затримали 60-річного жителя Стрийщини за активну кремлівську пропаганду, яку він поширював у соцмережах. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі СБУ, чоловік родом із Макіївки, що на Донеччині. Він переїхав і мешкає в одному із сіл на Стрийщині вже 8 років.

У 2015 році, втікаючи з зони активної війни, 60-річний уродженець Макіївки переїхав на Львівщину. Його діти й досі живуть на окупованій росіянами території. Чоловік облаштувався в одному із сіл Стрийського району. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 60-річний поціновувач Путіна почав активно вести сторінки у соцмережах та поширювати кремлівську пропаганду.

«На особистій сторінці в одній із заборонених соцмереж чоловік поширював заклики до припинення існування України. Встановлено, що "кремлівський шанувальник" активно прославляв злочинні дії армії ворога, поширював дописи про "Славну армію РФ" та підтримував окупацію нашої держави», – розповіли в СБУ у четвер, 9 лютого.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за виправдовування та заперечування збройної агресії РФ проти України. Зловмиснику загрожує вісім років позбавлення волі.