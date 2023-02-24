Зрадникам загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення

Працівники СБУ затримали шістьох російських агентів, які збирали інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також координати об'єктів критичної інфраструктури та лікарень. Один із затриманих маскував діяльність під виглядом волонтера, що дозволяло йому потрапляти на позиції українських захисників. Затримали агентів ФСБ під час спроби визначення точних локацій кількох лікарень та енергооб’єктів.

Про спецоперацію на Півдні прес-служба СБУ повідомила у п'ятницю, 24 лютого. «Один зі зловмисників маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера. Під приводом допомоги на фронт він прибував на позиції українських захисників, де збирав розвіддані на користь країни-агресора. Крім того, агенти об’їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі місцевих лікарень», – розповіли у прес-службі СБУ

Правоохоронці встановили, що всю отриману інформацію зрадники передавали окупантам для прицільних ракетних ударів. За інформацію СБУ, саме за наведенням цих агентів росіяни обстрілювали медзаклади на півдні України.

За інформацію агенти отримували гроші. Сума змінювалася залежно від важливості об’єкта та складності збору інформації. Саме під час визначення геолокацій кількох лікарень та енергооб’єктів СБУ затримала зловмисників.

У СБУ розповіли, що зрадниками виявились місцеві мешканці, яких ще на початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий працівник управління ФСБ РФ. Координація відбувалася через соцмережі. Росіяни «гарантували» зрадникам посади в окупаційних адміністраціях.

Під час обшуків у домівках колаборантів СБУ знайшла телефони із доказами злочинів та банківські картки, на які окупанти надсилали гроші. Затриманим вже повідомили про дві підозри у вчиненні таких злочинів:

державна зрада, в умовах воєнного стану;

несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну.

Наразі суд обрав для затриманих запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує 15 років в’язниці або ж довічне ув'язнення.