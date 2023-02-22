Російського агента, який вербував засуджених, затримали у Вінниці

Служба безпеки викрила зрадника з Вінниці, який вербував українських засуджених до ПВК «Вагнер». За участь у війні проти Україні тюремникам обіцяли від 2 до 4 тисяч доларів США.

Як повідомили у СБУ, зрадником виявився місцевий рецидивіст, який відсидів 15 років за розбій та групове зґвалтування. Через зв’язки у кримінальних колах із ним сконтактувались представники російської приватної військової компанії «Вагнер» та запропонували співпрацю.

За вказівкою росіян вінничанин почав підшукувати кримінальників, яких згодом планували залучити до складу російської приватної військової компанії.

За вступ до ПВК і участь у бойових діях проти України зловмисник пропонував кожному «рекруту» від 2 до 4 тис. доларів на місяць.

Слідчі повідомили вінничанину про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.