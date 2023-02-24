Росія також готує провокації в Придністровʼї, аби звинуватити в них Україну

Росія може готувати провокації на кордоні з Чернігівською областю, щоб змусити Білорусь вступити у війну. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що нещодавно президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що країна вступить у війну лише в разі нападу з боку України. Міністерство оборони Білорусі також заявило 21 лютого, що білоруські війська спостерігали нібито нарощування українських сил біля своїх кордонів.

Використовуючи це, РФ готує провокації на півночі України, аби спонукати Білорусь офіційно вступити у війну.

Водночас аналітики ISW вважають, що напад Білорусі чи Росії на північні українські регіони України дуже малоймовірний, але «Росія прагне натиснути на Лукашенка або звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва».

В ISW зазначили, що Росія також створює інформаційні умови для проведення операції під фальшивим прапором в окупованому Придністров’ї у Молдові. 23 лютого Міноборони Росії заявило, що українські війська найближчим часом планують здійснити збройну провокацію проти Придністров'я. Молдова звинувачення окупантів відкинула.