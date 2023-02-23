Для нападу на Молдову Росії не вистачає військової сили. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому 22 лютого.

Аналітики зазначають, що 21 лютого президент Росії Владімір Путін скасував укази від травня 2012 року про позицію РФ щодо територіальної цілісності Молдови. Вони передбачали розвиток дружніх відносин та визнання суверенітету та територіальної цілісності між країнами.

«Відкликання указу не вказує на те, що РФ має намір напасти на Молдову – для цього їй бракує військового потенціалу. Однак вказує на ескалацію постійних зусиль росіян з підриву республіки», – йдеться у звіті.

Однак, вважають експерти, для виправдання агресії, зокрема, проти Молдови, Росія може використати концепцію «історичних кордонів».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті ЄС 9 лютого заявив про «план Росії взяти Молдову під свій контроль». Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримувала від України дані про наміри Росії провести кампанію з дестабілізації ситуації в державі.

13 лютого президентка Молдови Мая Санду підтвердила цю інформацію і заявила, що за допомогою протестів опозиції РФ має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, аби перекинути своїх військових до Молдови.