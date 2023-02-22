Президент РФ Владімір Путін скасував указ 2012 року про зовнішньополітичний курс Росії, який передбачав, що Росія зблизиться з ЄС і США, буде поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Путін 21 лютого підписав указ, який визнає таким, що втратив чинність, його указ від 2012 року «Про заходи щодо реалізації зовнішньополітичного курсу РФ». Зокрема, указ 11-річної давності передбачав, що Росія продовжить активно шукати шляхи розв'язання придністровського конфлікту на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови.

В указі також зазначалося, що Росія буде «твердо відстоювати основоположні принципи Статуту ООН, які вимагають розвивати дружні відносини між державами на основі рівноправ'я, поваги до їхнього суверенітету і територіальної цілісності». Документ передбачав розвиток стосунків із НАТО та Європейським союзом.

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови вже заявило, що взяло до відома рішення Путіна.

«Ми уважно вивчимо зміст нової концепції, щойно її опублікують», – заявив речник відомства Філіп Кожокару. Він підкреслив, що Молдова, як і раніше, прихильна процесу мирного врегулювання придністровського конфлікту і вимагає вивести російські війська з території республіки.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті ЄС 9 лютого заявив про «план Росії взяти Молдову під свій контроль». Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримувала від України дані про наміри Росії провести кампанію з дестабілізації ситуації в державі.

13 лютого президентка Молдови Мая Санду підтвердила цю інформацію і заявила, що за допомогою протестів опозиції РФ має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі. Прем'єр-міністр Дорін Речан також підтвердив слова президента України Володимира Зеленського про те, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військових до Молдови.