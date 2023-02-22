Дмитро Скворцов півроку переховувався від правоохоронців у монастирі в Києві

Служба безпеки затримала проросійського блогера Дмитра Скворцова, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ (МП). Він публікував проросійські матеріали, в яких виправдовував анексію Криму та популяризував псевдореспубліки «ЛНР» та «ДНР».

За версією слідства, київський блогер та засновник так званого «руського клубу» Дмитро Скворцов займався підготовкою замовних публікацій для російських інформагентств. У своїх колонках називав «закономірним» захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації «ЛНР» та «ДНР».

Пропагандистські матеріали і публічні виступи блогера активно використовували російські спецслужби для організації інформаційних диверсій проти України. За ці публікації він отримував від росіян гроші.

«Чоловік заперечував існування України як держави та українського народу. Популяризував та героїзував РФ і її президента. При цьому негативно та упереджено висловлювався про українську мову та культуру», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Торік у серпні йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ. Весь цей час він переховувався від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП).

Втім співробітники СБУ 20 лютого затримали Дмитра Скворцова на території монастиря в Києві. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

62-річний Дмитро Скворцов у 2012 році заснував у Києві кілька пропагандистських організацій, зокрема, «Русский Клуб», «Народный собор» і політичний клуб «Альтернатива». На цих ресурсах він публікував статті про підпорядкування України Росії і розформування української церкви як штучного формування.