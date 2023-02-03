СБУ поетапно задокументували факти злочинної діяльності ворожих агентів

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала групу агентів ФСБ у Дніпропетровській області, яка збирала розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, а також готувала диверсії і теракти на території регіону.

Як розповіли у прес-службі відомства, вороги намагались виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ.

«Для цього ворожі поплічники постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, у тому числі серед українських військових та правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровщини агенти ФСБ мали забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій і терактів на території регіону.

Агентурну групу очолював екс-працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення. Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента і отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Після 24 лютого минулого року ворог активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації. У разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли зрадникам керівні «посади» в місцевих окупаційних адміністраціях.

Співробітники СБУ поетапно задокументували факти злочинної діяльності ворожих агентів.

відео СБУ

Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці вогнепальну зброю з глушниками, бойові гранати, набої різного калібру та засоби зв’язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 111 Кримінального кодексу України, фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.