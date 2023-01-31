СБУ затримала завербованого мобілізованого переселенця з Харківщини та його спільника

В Офісі генпрокурора повідомили про оголошення підозри за статтею про державну зраду двом чоловікам, один із яких вступив у ЗСУ, але разом зі спільником передавав таємну інформацію російським спецслужбам.

«За даними слідства, мешканець Харківщини, який з початку війни проживав на Сумщині, у листопаді 2022 року мобілізувався. Підтримуючи проросійські ідеї, він вступив у змову зі співробітником ФСБ РФ. Проходячи службу в роті забезпечення на посаді водія, чоловік систематично відвідував місця дислокації українських військових. За допомогою месенджера пересилав йому гугл-координати місць розташування військовослужбовців ЗСУ та складів з боєприпасами», – йдеться в повідомленні, опублікованому у вівторок, 31 січня.

Як уточнили в Службі безпеки України, жителя Харківщини ФСБ завербувала на початку повномасштабної війни.

Як зазначили правоохоронці, пізніше мобілізованого переселенця передислокували на Схід, а саме – на територію Донецької області. Щоб уникнути викриття, зібрані дані агент пересилав своєму товаришу, який передавав їх куратору з ФСБ. Там житель Харківщини цікавився місцями базування і маршрутами переміщення бойових підрозділів ЗСУ в районах Слов’янська і Краматорська.

За інформацією СБУ, спільник агента після початку повномасштабної війни також перебрався до Сум, а звідти – на Одещину. Він також розвідував у регіоні місця базування підрозділів Сил оборони. Насамперед він намагався виявити склади з артилерійським озброєнням та боєприпасами українських військ. Для цього об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за українськими об’єктами.

За інформацією Офісу генпрокурора, обох чоловіків затримали напередодні. У них вилучили мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.