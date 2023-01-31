Депутат був завербований через кремлівський Telegram-канал

Служба безпеки України затримала депутата осередку забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ), який працював на російську розвідку у східних регіонах України. Про це повідомила прес-служба СБУ у вівторок, 31 січня.

Як розповіли у відомстві, затриманим виявився депутат Сіверської міської ради. З жовтня минулого року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району, передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації їхніх наслідків та підготовки «звіту» для коригування повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі закритих відомостей.

За даними слідства, депутат був завербований представником російської воєнної розвідки через «спілкування» у чаті одного з прокремлівських Telegram-каналів.

Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше працівники СБУ викрили агента ФСБ в Тернопільській області. Він збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів. Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій.