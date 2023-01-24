Чоловіка затримали, коли він встановлював GPS-трекер біля електропідстанції в Кропивницькому

У Кропивницькому правоохоронці викрили російського агента, який допомагав росіянан наводити ракети для ударів по енергетичних об’єктах міста, повідомили у вівторок, 24 січня, Служба безпеки України.

За інформацією правоохоронців, російський агент збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед його цікавили локації місцевих об’єктів енергетики.

«За вказівкою ворога він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому. За сигналами «маячка» окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту. В разі успішної повітряної атаки загарбники планували продовжити серію обстрілів території обласного центру, використовуючи «наводки» агента ФСБ», – наголосили в СБУ.

Чоловіка затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції. СБУ повідомила, що зрадником виявився місцевий житель, якого російські спецслужби завербували після початку повномасштабного вторгнення. В їхнє поле зору чоловік потрапив через свої проросійські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення.

«Для збору інформації для фсб їхній агент виходив на місцевість та здійснював фото-, відеофіксацію українських об’єктів. Отриманий «звіт» з електронними координатами передавав ворогу через анонімні месенджери», – уточнили в СБУ.

Під час огляду місця події та обшуків помешкання затриманого правоохоронці виявили GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора, а також телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником ФСБ.

Затриманому вже оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування суд його арештував.