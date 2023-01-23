Під час обшуків у агента знайшли російський паспорт

У Сумах контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала агента російської спецслужби, який передавав ворогу координати Сил оборони і намагався влаштуватися до Управління оборонної роботи обласної військової адміністрації.

Як повідомила СБУ в понеділок, 23 січня, російського агента затримали у результаті багатоетапної спецоперації. Встановлено, що в разі успішного проникнення до лав держустанови він мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах російської збройної агресії. Отриману інформацію агент планував передавати ворогу через закриті канали електронного зв’язку з використанням заздалегідь відпрацьованих умовних символів.

Працівники СБУ задокументували злочинні дії російського агента та затримали його біля адміністративної будівлі місцевої обласної військової адміністрації. Ним виявився житель Сум, якого ФСБ завербувала ще до початку повномасштабної війни. Чоловік погодився на співпрацю з агресором через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду.

«Після 24 лютого 2022 року за вказівкою російської спецслужби фігурант розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Для цього об’їжджав територію та приховано спостерігав за підрозділами українських військ. Крім того, він збирав персональні дані місцевих правоохоронців і їхніх родин», – додали в СБУ.

За інформацією правоохоронців, щоб максимально убезпечити російського агента від викриття, загарбники розраховувалися за його послуги криптовалютою. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили російський паспорт, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами розвідувально-підривної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ оголосили жителю Сум підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, а суд вже взяв його під варту. Досудове розслідування в цій справі триває.