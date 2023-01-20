Посадовцю оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану

Контррозвідка Служби безпеки України викрила посадовця одного з підприємств Ізмаїльського річкового порту, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник російських спецслужб. За інформацією СБУ, посадовець допомагав росіянам готувати ракетні атаки на місто.

Як повідомила СБУ в п’ятницю, 20 січня, за вказівкою окупантів їхній агент збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури на території Ізмаїла. Насамперед його цікавили локації електропідстанцій та інших міських об’єктів енергетики.

Крім цього, він розвідував місця базування українських блокпостів. Під час прихованого спостереження агент вивчав їхнє фортифікаційне оснащення, наявне озброєння та кількість задіяного особового складу. Також він передавав ворогу відомості щодо специфіки захисту та особливостей діяльності місцевого річкового порту.

«Розвідувальна інформація потрібна була російським загарбникам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах», – наголосили в СБУ.

У повідомленні зазначено, що працівники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували його злочинні дії та затримали на спробі передачі агресору закритих даних.

«Встановлено, що російський агент мав передати розвіддані своєму куратору у вигляді електронних координат та фотоматеріалів через анонімний Телеграм-канал. Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон з доказами законспірованого листування з ворогом», – додали в спецслужбі.

Йому вже повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а суд вже взяв його під варту без права на внесення застави, повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Розслідування справи триває.