Довгий час угруповання перебувало в «режимі очікування», а в жовтні 2022 року розпочало активну розвідувально-підривну діяльність проти України

Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила діючу агентурну мережу Головного управління генштабу ЗС РФ, представники якої коригували ракетні удари по Дніпру. Як повідомили у прес-службі відомства, було затримано семеро російських агентів.

За даними слідства, затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств.

Ці дані війська РФ використовували для підготовки та здійснення ракетних ударів по Дніпру. Вже після обстрілів агенти відвідували місця прильотів, щоб встановити наслідки повітряних атак та повторно їх скоригувати.

відео СБУ

Також перевіряється можлива причетність агентів до ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня, внаслідок чого загинули 46 людей.

Зловмисники також збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО.

Резидентом групи виявився громадянин РФ, колишній мешканець Дніпра. В 2014 році він створив місцеву прокремлівську громадську організацію, її представники виступали за створення так званої «південно-східної Української республіки». Він утік до Росії, де його завербували кадрові співробітники ГРУ.

Довгий час угруповання перебувало в «режимі очікування», а в жовтні 2022 року розпочало активну розвідувально-підривну діяльність проти України.

Під час обшуків у них знайшли саморобні вибухові пристрої; комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами законспірованого листування з ворогом; прокремлівську літературу.

Фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Як повідомляв ZAXID.NET, 14 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що наразі не здатні збивати ракети цього типу, а попередні повідомлення про нібито «збиття» Україною Х-22 були неправдивими.

О 13:00 17 січня у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару. Під завалами знайшли 45 людських тіл.