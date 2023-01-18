У Дніпрі безвісти зниклими залишаються 17 людей, 12 тіл і фрагментів не впізнали. Про це в ефірі телемарафону заявила радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченко, пише «Бабель».

«Рятувальна операція завершилася вчора. Наразі російська ракета забрала 45 життів. 12 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковані. За цю добу впізнали лише трьох людей. 17 людей залишаються зниклими безвісти – зрозуміло, що вони можуть бути серед тих, кого ще не впізнали», – зазначила Бабаченко.

За її словами, також зросла кількість поранених – напередодні ввечері по медичну допомогу звернулася 80-річна жінка. Тепер поранених через влучання російської ракети стало 80. У лікарнях залишаються 25 людей, із них троє дітей.

Як повідомляв ZAXID.NET, 14 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що наразі не здатні збивати ракети цього типу, а попередні повідомлення про нібито «збиття» Україною Х-22 були неправдивими.

О 13:00 17 січня у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару. Під завалами знайшли 45 людських тіл.