Ще 35 мешканців будинку вважаються зниклими безвісти

Станом на ранок понеділка, 16 січня, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 35 людей. Ще стільки ж продовжують шукати під завалами будинку.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пошукова операція триває вже понад 40 годин. Уночі рятувальники дістали з-під завалів ще п’ятьох загиблих.

«Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей», – повідомив голова ОВА.

Він додав, що 39 постраждалих вдалось врятувати, 75 людей – поранені, серед них 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку невідома.

У обласному управлінні ДСНС додали, що отримали 46 повідомлень про безвісти зниклих, 11 із яких вдалось розшукати, 35 ще перебувають у розшуку.