Росія обстріляла ракетами Заоріжжя та передмістя

У ніч на 16 січня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю та передмістях. Унаслідок удару постраждали троє дітей.

Як повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, пошкоджено кілька будинків. Потерпілим надали медичну допомогу, трьох дітей із різними травмами госпіталізували.

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, внаслідок удару є руйнування цивільної, житлової, промислової інфраструктури та легко поранені.

На місці удару прильоту працюють рятувальники, медики та комунальники.