Наслідки атаки росіян на Кривий Ріг, 14 січня 2023

Російські воєнні злочинці ввечері в суботу, 14 січня, атакували п’ятьма ракетами Кривий Ріг. Одна з ракет влучила у приватні будинки, розташовані поруч з об’єктом критичної інфраструктури, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. 4 ракети збито. Одна влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури. 6 приватних будинків пошкоджено. Попередньо одна людина загинула, одна поранена. На місці працюють всі рятувальні та аварійні служби», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Пізніше він уточнив, що загинув чоловік 1989 року народження, а поранення отримав чоловік 1975 року народження.

«За уточненими даними, пошкоджено декілька десятків приватних будинків, три школи, два дитячі садочки, багатоквартирні будинки та адміністративна будівля. Частково зруйновано газопровід. Обстеження прилеглих територій триває», – додав він.

Нагадаємо, що росіяни атакують Україну ракетами від ранку суботи. Зранку вони атакували Київ, а вдень – всю Україну, є влучання в об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури.

Також під час цієї атаки російська ракета влучила в дев’ятиповерхівку у Дніпрі, внаслідок чого щонайменше п’ятеро людей загинули і щонайменше 39 людей отримали поранення.