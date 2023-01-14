В області працює ППО

У суботу, 14 січня, росіяни знову атакували ракетами регіони України, зокрема і Львівщину, де пошкодив об’єкт критичної інфраструктури. Мешканців області застерегли про можливі перебої з електропостачанням.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 15:00. Голова Львівської ОВА Максим Козицький застеріг, що є загроза ракетного удару в нашій області. Вже о 15:45 він повідомив, що працює ППО.

«Ворог влучив по об’єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води», – повідомив Максим Козицький згодом.

Вранці 14 січня росіяни пошкодили об’єкти критичної інфраструктури у Києві, а також обстріляли Харків та Запоріжжя. Під час масованої атаки ракета частково зруйнувала дев’ятиповерховий будинок у Дніпрі, під завалами опинилися люди.

Нагадаємо, востаннє Львівську область росіяни атакували 29 грудня. Сили ППО збили більшість ракет, однак були і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури.