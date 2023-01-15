Через обстріли в приміщенні Червоного Хреста виникла пожежа

15 січня росіяни здійснили атаку багатьох обʼєктів у Херсоні, обстрілявши цивільну та критичну інфраструктуру. Відомо про сімох поранених.

«Російські окупанти обстріляли приміщення Червоного Хреста. Через влучення снарядів сталася пожежа. Нині над її ліквідацією працюють рятувальники», – повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що це ж приміщення вже росіяни обстрілювали місяць тому.

«Ворог знав, куди завдає удар. Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко», – додав Кирило Тимошенко.

У будівлі вибиті вікна та виникла пожежа (фото з Telegram Кирила Тимошенка)

Ярослав Янушевич повідомив, що росіяни поцілилили в центр реабілітації дітей з інвалідністю, внаслідок чого вибито вікна та двері, пошкоджено стіну. Також снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, впали поруч з приміщенням студентського гуртожитку.

Ще одним обʼєктом атаки стала будівля критичної інфраструктури. Підприємство та прилегла територія зазнали руйнувань.

Станом на зараз є інформація про сімох поранених, з них одна людина у важкому стані.