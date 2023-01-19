Чоловіка мали засудити на 24 роки

Галицький районний суд Львова 16 січня виніс вирок українцю, який 22 лютого 2022 року добровільно записався в армію терористичної організації «ДНР», аби воювати проти України. За державну зраду чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі із конфіскацією усього особистого майна. Про це ідеться в рішенні суду, оприлюдненому 18 січня в Єдиному реєстрі судових рішень.

Засуджений – уродженець Горлівки, у 2021 році він отримав паспорт громадянина терористичної організації «ДНР». Суд встановив, що чоловік зробив це свідомо, з ідеологічних мотивів.

Після цього, 22 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чоловік свідомо, без фізичного примусу та морального тиску добровільно мобілізувався в армію «ДНР» у Горлівці на посаду стрільця в лавах незаконного збройного формування «Народна міліція». Відтак у Єнакієво на Донеччині він отримав військову амуніцію, а тоді в одній із військових частин терористів – автомат із 4-ма магазинами до нього.

На початку березня через Ростов-на-Дону і Бєлгород чоловік разом з іншими учасниками незаконного збройного формування виїхав туристичним автобусом у село Моначинівка Куп’янського району Харківщини.

За інформацією суду, у селі він сумлінно виконував накази та розпорядження військового керівництва окупаційної адміністрації Росії: забезпечував охорону складу російських боєкомплектів, патрулював вулиці, чергував на контрольно-пропускному пункті, обходив будинки, щоб виявити залишені, бив та доставляв «на підвал» людей, які порушували встановлену окупантами комендантську годину.

Суд визначив, що чоловік усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав їх наслідки і хотів, аби вони настали, тому виконував російський план захоплення України в якості стрільця у різних боях і охороняв представників держави-агресора на окупованих нею територіях України.

8 вересня 2022 року, під час боїв в селі Огурцівка на Харківщині, зрадника взяли в полон українські військові. Зараз він перебуває у таборі для військовополонених «Захід 1».

Суд вирішив, що чоловік вчинив державну зраду – перехід на бік ворога в період збройного конфлікту. Також йому інкримінували участь у терористичній організації і участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування. Відповідно до висунутих обвинувачень, чоловік мав би отримати сукупно 24 роки позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна.

Утім, обвинувачений під час судового засідання визнав себе винним, підтвердив, що діяв свідомо, і покаявся. Тож суд у своєму рішенні керувався принципом поглинення меншого покарання більшим. Отже, українець, який зрадив державу, отримав покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна. Упродовж місяця він може подати апеляцію.

Вирок набере чинності після того, як сплине термін на подання апеляції.