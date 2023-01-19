Загалом СБУ затримала трьох колаборантів, четвертий втік до Росії

Служба безпеки України викрила ще чотирьох колаборантів на звільнених територіях Харківської області. Ними виявилися колишні посадовці «Укрзалізниці», які стали на бік загарбників після початку повномасштабного вторгнення. Трьох з них затримали, а четвертий втік до Росії.

«Після захоплення частини регіону вони добровільно приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там одного призначили керівником, інших двох – його заступниками, а третього – інженером у лавах створеного ворогом «Купянск-южной дистанции колеи». На цих «посадах» вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті», – повідомила СБУ в четвер, 19 січня.

У спецслужбі уточнили, що насамперед зловмисники сприяли перекиданню рухомого складу військової техніки, озброєння та боєприпасів з території Росії до тимчасово захоплених районів Харківщини. Крім цього організували «передачу» російським загарбникам виробничого обладнання місцевого підрозділу «Укрзалізниці».

Також колаборанти особисто закликали місцевих жителів вступати до підконтрольного окупантам залізничного підприємства. За це обіцяли лояльне ставлення з боку росіян та виплату зарплат у російських рублях.

«Після звільнення Харківщини один із зловмисників втік до РФ, інші – вирішили «залягти на дно» в регіоні і таким чином спробували уникнути покарання. Однак, співробітники СБУ встановили місцезнаходження трьох зловмисників і затримали їх», – зазначено в повідомленні.

Затриманим колаборантам повідомили про підозру в пособництві державі агресору, суд взяв їх під варту. Колаборанту, який втік до Росії, повідомили про підозру заочно.

Нагадаємо, напередодні в Херсоні за колабораціонізм затримали колишнього інспектора ДАІ.