Затриманий працював в окупаційній поліції і влаштовував облави на учасників руху опору

Служба безпеки України викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Ним виявився колишній посадовець розформованої державної автомобільної інспекції, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Як повідомила СБУ в середу, 18 січня, після захоплення Херсона він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав посаду в місцевій окупаційній поліції й увійшов до окупаційного «головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області». В окупаційному органі його призначили «інспектором батальйону патрульно-постової служби».Після цього він «ніс службу» із вогнепальною зброєю та відповідним «посвідченням» російського зразка.

За інформацією СБУ, на цій посаді він разом з окупантами здійснював рейди у місті для виявлення учасників руху опору. Під час таких облав росіяни незаконно затримували громадян, розграбовували їхні оселі та відвозили потерпілих до місцевої катівні.

«Після звільнення Херсона колаборант намагався втекти на лівий берег р. Дніпро, щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали його, запобігши втечі до тимчасово окупованої частини регіону», – сказано в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колаборанту про підозру в добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Колаборанту загрожує до 15 років ув’язнення.