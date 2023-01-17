Працівниця СБУ виправдовувала збройну агресію Росії проти України

Співробітницю науково-дослідного інституту СБУ викрили на підтримці російської агресії в Україні та запереченні окупації українських територій.

Як повідомили у Держбюро розслідувань, заступниця керівника фінансово-економічного відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби Безпеки України виявилась прихильницею «русского міра».

За версією слідства, співробітниця СБУ публічно виправдовувала війну Росії проти України та заперечувала окупацію українських територій.

«На своєму робочому місті вона намагалась переконати колег у тому, що війна, яку розпочала Росія в Україні ще у 2014 році, є внутрішнім громадянським конфліктом. Також вона стверджувала, що українські міста Харків і Одеса "исконно русские города"», – повідомили в ДБР.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) ККУ. За вчинене їй загрожує до 8 років з конфіскацією майна.