Працівники СБУ затримали чоловіка. Наразі він перебуває під вартою в СІЗО без права внесення застави

На Тернопільщині СБУ затримала 20-річного чоловіка, який допомагав росіянам готувати ракетні удари по електропідстанціях. Чоловік об'їжджав об'єкти критичної інфраструктури і фотографував їх. Координати та фотографії він мав надіслати представникам спецслужби, але його затримали працівники СБУ. Наразі йому вручили підозру за статтею про держзраду, яка передбачає довічне ув'язнення.

Про затримання чоловіка стало відомо у понеділок, 30 січня, після повідомлення прес-служби СБУ. За даними слідства, 20-річний мешканець Кременецького району збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів. Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій.

Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики. Втім, співробітники СБУ завадили цим планам – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі окупантам розвідданих з власного смартфона.

«Його затримали оперативники Управління СБУ в Тернопільській області після того, як він забрав в обумовленому місці 5 тис. грн винагороди за свої «послуги». Перед цим чоловік сфотографував два об'єкти енергетики у Тернополі й переслав ці фото співробітнику спецслужби РФ», – повідомляє деталі затримання прес-служба прокуратури Тернопільщини.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець Кременецького району, якого російська ФСБ завербувала після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював через соцмережі. Для виконання ворожих завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати. Як комунікацію з ФСБ використовував спеціально створений Telegram-канал.

Чоловікові вже повідомили про підозру за ч.2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає 15 років тюрми або навіть довічне ув'язнення. Підозрюваному також обрали запобіжний захід: він перебуватиме під вартою без права внесення застави.