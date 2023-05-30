Охоронець дитячого табору отримав посаду в окупаційних органах

Державне бюро розслідувань заочно оголосило про підозру зраднику, який перейшов на бік росіян під час окупації Криму в 2014 році та допоміг захопити один з найбільш популярних дитячих таборів в Україні «Артек». Про це повідомили у прес-службі ДБР у вівторок, 20 травня.

За даними ДБР, чоловік був українським правоохоронцем, який охороняв будівлю дитячого табору. Після приходу російських окупантів до Гурзуфа, поблизу якого розташований «Артек», чоловік перейшов на ворожу сторону та допоміг захопити табір.

«За сприяння у захопленні Міжнародного дитячого центру на півострові зрадник отримав посаду у незаконно створеному "міністерстві внутрішніх справ" окупантів. У 2019 році експравоохоронець перейшов до "росгвардії" і зараз переслідує незгодних із російською владою громадян та бере участь у придушенні мітингів у Криму», –повідомили у прес-службі ДБР.

Правоохоронці заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.