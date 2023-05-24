Окупанти заявили про те, що танк їхатиме на окупаційному параді 23 жовтня

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни зняли з постаменту танк-меморіал Т-70, розташований на Братському кладовищі міста. Окупанти планують відновити механізми танку та, імовірно, надалі використовувати його проти ЗСУ, повідомила у середу, 24 травня, російська окупаційна влада.

Застарілий танк Т-70 1940-х років виробництва росіяни планують надіслати до Санкт-Пєтєрбурга для реставрації та відновлення роботи механізмів. Окупанти заявили, що танк хочуть відновити для так званого «параду до дня визволення Мелітополя від німецько-фашистських загарбників». Водночас імовірно те, що техніку можуть застосувати для бойових дій проти українських захисників. Росіяни заявили, що Т-70 повернеться з реставрації до 23 жовтня, щоб взяти участь в окупаційному параді.

Нагадаємо, 9 травня у Москві пройшов парад до «Дня побєди», на якому був присутній лише один музейний танк Т-34, якому приблизно 80 років. Загалом російський парад став найменш масштабним з 2008 року – по Красной площі пройшло приблизно 8000 солдатів та 125 одиниць техніки.

На параді не було у сучасних російських танків Т-14 «Армата», на яких росіяни відмовилися воювати проти України. Річ у тім, що «новітня» техніка окупантів перебуває в незадовільному технічному стану та отримала погану репутацію серед військових.