Новітній російський танк Т-14 «Армата»

Росія збиралася перекинути в Україну невелику кількість нових основних бойових танків Т-14 «Армата» для випробовування їх у бойових умовах, однак проти цього виступили розгорнуті на окупованих територіях війська окупантів. Причиною є незадовільний технічний стан танків та погана репутація, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

З даних британської розвідки наразі залишається незрозумілим, які саме аспекти машин викликали таку реакцію.

«Але протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном і тепловізійними системами Т-14», – зазначили в міністерстві.

У 2021 році російський міністр оборони Сєргей Шойгу назвав запланований випуск на 2022 рік лише «дослідно-промисловою» партією. За британською оцінкою, малоймовірно, що будь-які танки Т-14, які розгортаються, відповідатимуть звичайним стандартам для нової техніки, щоб вважатися справною.

Т-14 досі не прийнятий Росією на озброєння, хоча це планували зробити ще в 2015, зазначає LB.ua.

Як повідомляє профільний сайт Defense Express, «Армата» подавалась Кремлем як революційний танк: активний захист, радар, бронекапсула, насичення електронікою, 152-мм гармата з автоматом заряджання, потужний 1500-сильний Х-подібний двигун.

Проте у реальності, як і у випадку багатьох «новинок» російської оборонки, «Армата» - це лише реалізація проекту закату СРСР. А саме проекту Харківського КБ машинобудування ім. Морозова - Об’єкт 477 «Молот», який почали опрацьовувати у 80-х роках.

У розрізі концепції та заданих тактико-технічних характеристик, починаючи від калібру гармати та безекіпажної башти, до потужності двигуна та наявності активного захисту, «Армата» від харківського «Молоту» не відрізняється нічим, окрім більш сучасної електроніки, що просто пов’язано із 30-річним прогресом технологій.