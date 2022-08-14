Повнорозмірні мішені симулюють російські танки, зокрема новітню російську «Армату»

Компанія GaardTech розробила спеціальні роботизовані макети танків Т-90А, Т-14 «Армата» та інших із серії «Т» спеціально для відпрацювання стрільби по мішенях. Про це пише «Суспільне» з посиланням на представників компанії.

Як повідомляється, GaardTech створений колишнім австралійським солдатом Стіном Бісгаардом, який 11 років прослужив у танкових військах на танках Abrams. Він створив повнорозмірні мішені після проходження служби в Афганістані, де зрозумів, що військові навчання та реальний бій «сильно відрізняються». Відтак, його повнорозмірні мішені імітують справжні машини з тепловими сигналами та електронними й радарними підписами.

фото GaardTech / Twitter

Каталог 3D-роботизованої техніки GaardTech зараз налічує понад півтора десятка одиниць техніки, переважно – російських танків. У каталозі є танки Т-72, Т-80, Т-90, Т-14, а також БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90, БРДМ-1 тощо.