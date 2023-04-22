В Росії побоюються за безпеку учасників та глядачів

Росія скасувала проведення щорічної акції «Безсмертний полк», оскільки хоче приховати масштаби втрат. Про це повідомила у суботу, 22 квітня, британська розвідка.

За даними розвідників, Росія намагається переконати своїх громадян, що повномасштабне вторгнення в Україну не завдає значних втрат та є аналогом радянського досвіду в Другій Світовій війні.

«18 квітня 2023 року російські державні ЗМІ оголосили про скасування цьогорічних маршів пам’яті "Безсмертного полку" про Велику Вітчизняну війну з міркувань "безпеки". Насправді влада, ймовірно, була стурбована тим, що учасники висвітлять масштаб нещодавніх втрат Росії», – повідомили у британській розвідці.

Нагадаємо, цьогоріч Росія не влаштовуватиме військових парадів у Курську, Бєлгороді та Москві. Російська влада побоюється виводити військову техніку та непокоїться за безпеку учасників та глядачів. Парад 9 травня 2022 року відбувся у Москві, проте глядачі зауважили, що військової техніки не так багато, як у 2021 році. Також Росія відмінила повітряну частину параду в Москві, пояснивши це нібито несприятливими погодними умовами.