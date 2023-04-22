Решту солдатів, які вижили, перевезли до шпиталю на Луганщині

Росія не пропустила на свою територію вантажівки з важкопораненими російськими солдатами, яких везли через тимчасово окуповану Луганщину. Через це частина поранених окупантів померла, повідомили у суботу, 22 квітня, у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни намагалися провести евакуацію поранених окупантів на територію Бєлгородської області, щоб отримати необхідну медичну допомогу. Проте на кордоні вантажівки з важкопораненими розвернули, не дозволивши повернутися до Росії.

«Для перевезення поранених окупантів було залучено 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину державного кордону України російська сторона не пропустила військову колону і розвернула її назад. Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Тих окупантів, які вижили, доставили до шпиталю, який облаштували росіяни на базі Троїцької центральної районної лікарні у Луганській області. Йдеться про 50 російських військовослужбовців, які отримали важкі поранення.