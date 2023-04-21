Боєць і не підозрював, що замість витих зубів отримав специфічний "імплант"

Лікарі стабілізаційного пункту поблизу передової виявили у щелепі пораненого бійця замість зубів кулю. Про це повідомила у Facebook народна депутатка 8-го скликання, волонтерка, громадська діячка Оксана Корчинська.

«Життя і дива нашого прифронтового стабпункту... Одночасно привозять дев’ятьох поранених. Лікарі стабілізують найважчих. Оглядаємо легких, один каже: дайте покурити та відпустіть назад на позиції, тільки гляньте, бо щось вдарило у щоку (на цьому місці невеликий поріз без кровотечі), вибило два зуби», – написала Оксана Корчинська.

Боєць хвилювався, що згодом йому доведеться іти до стоматолога. Йому зробили рентген, під час якого і виявили небезпечну знахідку у щелепі.

«Робимо рентген, замість двох зубів в щелепі застрягла куля. Ну так собі імплант», – написала Оксана Корчинська і оприлюднила фото рентгенівського знімка.

До слова, недавно команда львівських лікарів – кардіохірург Дмитро Бешлей, хірурги Андрій Собко, Сергій Заячківський і анастезіолог Роман Собко – в одному з прифронтових шпиталів врятувала життя бійця з важким пораненням черевної порожнини і серця.