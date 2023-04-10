Лікарі обіцяють показати найближчтим часом врятованого бійця і розповісти його історію

Команда львівських лікарів – кардіохірург Дмитро Бешлей, хірурги Андрій Собко, Сергій Заячківський і анастезіолог Роман Собко – в одному з прифронтових шпиталів врятувала життя важкопораненого бійця, якого доставили з передової.

«Днями була втілена операція у одному з прифронтових шпиталів, яку у народі називають «дістали з того світу». 8 квітня медики евакуювали військовослужбовця з вогнепальним уламковим пораненням лівої плевральної порожнини та порожнини перикарда, а також лівих камер серця», – повідомило 10 квітня командування медичних Збройних сил України.

Оглянувши пацієнта, лікарі відразу взяли його в операційну, де йому:

ліквідували парціальну тампонаду серця;

ушили пошкодження бокової поверхні лівого шлуночка між І-ю діагональною гілкою та І-ю гілкою тупого краю огинаючої артерії;

зупинили кровотечу;

ліквідували масивний згорнуттий лівобічний гемоторакс;

здренували порожнини перикарда та лівої плевральної порожнини;

герметизували грудну клітку.

Станом на зараз найстрашніше для пацієнта позаду, його стан стабільний. Військового транспортували для подальшого лікування та одужання.